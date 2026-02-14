10 صور لأشهر سجن في العالم يتحول إلى فندق فاخر.. تجربه لا تنسى

كتب - محمود عبده:

على الرغم من التطور الحضري والراحة التي توفرها المدن الكبرى اليوم، لا يزال هناك أماكن حول العالم تعد من بين الأصعب للعيش فيها بسبب الظروف البيئية القاسية أو العزلة الشديدة أو التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ذلك، يختار بعض الناس الاستمرار في الحياة في هذه المواقع لأسباب تتراوح بين التقاليد، الاعتماد الاقتصادي، أو حتى الشعور بالانتماء لأرض الأجداد.

وفقا لموقع The Travel، إليك نماذج لمدن وقرى يتكيف سكانها مع بيئات شديدة التطرف، في مشاهد تجمع بين الدهشة والإصرار على البقاء.

سينتراليا

تقع سينتراليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتحمل قصة استثنائية بدأت عام 1962.

محاولة حرق نفايات في منجم فحم مهجور أدت إلى اشتعال طبقات الفحم تحت الأرض، ولا يزال الحريق مستمرا منذ ذلك الحين.

الغازات السامة والتشققات الأرضية دفعت معظم السكان إلى المغادرة، لكن قلة قليلة تمسكت بالبقاء رغم المخاطر.

كوبر بيدي

تقع كوبر بيدي في قلب الصحراء الأسترالية، وتعرف بأنها عاصمة الأوبال في العالم.

الحرارة المرتفعة دفعت السكان إلى حفر منازلهم داخل الصخور تحت سطح الأرض، حيث توفر الطبقات الرملية عزلا طبيعيا من قيظ الصحراء.

يعيش كثير من السكان في مساكن منحوتة داخل الحجر الرملي، ويعمل معظمهم في مناجم استخراج الأوبال، ما جعل المدينة نموذجا فريدا لحياة كاملة تحت الأرض.

جانفي

في جنوب بنين، تقع قرية جانفي على بحيرة نوكوي.

القرية تعد أكبر تجمع سكني عائم في أفريقيا، حيث تبنى المنازل على ركائز خشبية وسط المياه، ويعتمد السكان على الصيد والتنقل بالقوارب في حياتهم اليومية.

ورغم التحديات الصحية والبيئية، تحولت جانفي إلى وجهة سياحية بارزة، ولقبت بـ"فينيسيا أفريقيا".

ميياكي-جيما

تقع جزيرة ميياكي-جيما جنوب طوكيو، وهي جزيرة بركانية نشطة.

الجزيرة تواجه انبعاثات متكررة لغازات سامة، ما دفع السكان إلى الاحتفاظ بأقنعة غاز بشكل دائم، واستخدام ملاجئ خاصة داخل منازلهم في أوقات ارتفاع تركيز الغازات.

ورغم المخاطر، اختار كثيرون العودة بعد عمليات الإجلاء، تمسكا بأرضهم ومجتمعهم المحلي.

مساكن "شوبوكس"

في مدينة هونغ كونغ، حيث ترتفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، يعيش بعض السكان في ما يعرف بـ"مساكن شوبوكس" أو الشقق شديدة الصغر.

هذه الوحدات قد لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا، وتضم كل متطلبات الحياة في مساحة محدودة للغاية، نتيجة الضغط السكاني وغلاء الإيجارات، ما يعكس تحديا حضريا مختلفا لا يقل قسوة عن البيئات الطبيعية المتطرفة.

