إعلان

الأرصاد تكشف مؤشرات طقس شهر رمضان

كتب : داليا الظنيني

08:33 م 14/02/2026 تعديل في 08:37 م

الأرصاد تكشف ملامح طقس شهر رمضان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شهر رمضان المقبل سيكون معتدلًا بشكل عام، مشيرة إلى أنه لن يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن الأجواء ستكون مناسبة للصيام.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأول من رمضان ستتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، مؤكدة أن القيم المتوقعة لن تتجاوز 25 درجة، مما يعني عدم وجود شعور بالحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الأجواء النهارية ستكون مشمسة ومعتدلة، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض ليلًا، موضحة أن ذلك يجعل الطقس مريحًا بشكل عام طوال الشهر الكريم، وأن الموجة الدافئة الحالية مؤقتة ولن تستمر طويلًا.

وتابعت غانم أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن معظم القيم خلال أوائل رمضان ستكون في العشرينيات، مع طقس مائل للبرودة ليلًا، مما يوفر أجواءً مثالية للصائمين.

وأكدت عضو المركز الإعلامي أن استقبال شهر رمضان سيتم بأجواء معتدلة ومناسبة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات اليومية للأرصاد للتأكد من أي تغيرات محتملة، مشددة على أن الطقس المتوقع يُعد فرصة جيدة لأداء الشعائر الرمضانية براحة ويسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
زووم

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
حوادث وقضايا

النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
رياضة محلية

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان