الأرصاد تكشف مؤشرات طقس شهر رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس شهر رمضان المقبل سيكون معتدلًا بشكل عام، مشيرة إلى أنه لن يشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن الأجواء ستكون مناسبة للصيام.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الأول من رمضان ستتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، مؤكدة أن القيم المتوقعة لن تتجاوز 25 درجة، مما يعني عدم وجود شعور بالحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار.

وأضافت أن الأجواء النهارية ستكون مشمسة ومعتدلة، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض ليلًا، موضحة أن ذلك يجعل الطقس مريحًا بشكل عام طوال الشهر الكريم، وأن الموجة الدافئة الحالية مؤقتة ولن تستمر طويلًا.

وتابعت غانم أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن معظم القيم خلال أوائل رمضان ستكون في العشرينيات، مع طقس مائل للبرودة ليلًا، مما يوفر أجواءً مثالية للصائمين.

وأكدت عضو المركز الإعلامي أن استقبال شهر رمضان سيتم بأجواء معتدلة ومناسبة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات اليومية للأرصاد للتأكد من أي تغيرات محتملة، مشددة على أن الطقس المتوقع يُعد فرصة جيدة لأداء الشعائر الرمضانية براحة ويسر.