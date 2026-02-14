إعلان

بعد أزمة إبستين.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على تقارير بشأن إقالته

كتب : مصراوي

08:23 م 14/02/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

مصراوي

نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صحة التقارير التي تحدثت عن قرب إقالته من منصبه، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدًا أن وضعه السياسي مستقر وأن حكومته متماسكة.

وجاء رد ستارمر على سؤال بشأن ما تردد عن اهتزاز موقعه القيادي، حيث قال إنه أنهى الأسبوع في وضع أقوى مما بدأه، مشددًا على وجود توافق كامل بينه وبين حزبه وحكومته حول ملفات أوكرانيا والدفاع والأمن، إضافة إلى أهمية توطيد العلاقات مع أوروبا على المستويات الدفاعية والاقتصادية.

في المقابل، ذكرت وكالة بلومبيرج نقلًا عن مصدر مطلع أن ستارمر تطرق إلى احتمال الاستقالة على خلفية الجدل المرتبط بعلاقات السفير البريطاني الأسبق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بالممول الراحل جيفري إبستين، إلا أن ستارمر أكد في تصريحات سابقة أنه لن يتخلى عن التفويض الذي منحه له الناخبون.

وتصاعدت القضية بعد نشر وزارة العدل الأمريكية دفعة جديدة من ملفات إبستين، حيث أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن ماندلسون أرسل عام 2009 وثيقة حكومية داخلية إلى إبستين أثناء توليه وزارة الأعمال في حكومة غوردون براون، وهو ما دفع السلطات البريطانية لفتح تحقيق جنائي في الواقعة.

كير ستارمر أزمة إبستين حكومة بريطانيا

