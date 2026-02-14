إعلان

السعودية توقف شركتي عمرة مصرية لمخالفة البرامج التعاقدية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

08:21 م 14/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إيقاف شركتي عمرة، بعد رصد مخالفتهما في عدم توفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن بعض المعتمرين المصريين وصلوا إلى المملكة دون توفير السكن الموثق ضمن برامج العمرة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت الوزارة أنها ضمنت فورًا تأمين السكن لجميع المتضررين، مشددةً على أن الإجراءات جاءت بشكل فوري ضمن الأطر النظامية لحفظ حقوق المعتمرين ومنع تكرار المخالفات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها بدقة، في إطار رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدةً أن حقوق المعتمرين وجودة الخدمات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ودعت جميع الشركات إلى الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رحلات العمرة شركات السياحة السعودية وقف شركات السياحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: واشنطن تخطط لهجوم يستمر أسابيع على إيران
بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
زووم

بعد سنوات من الابتعاد.. عائشة الكيلاني تعود للظهور مع حفيدتها بـ "لوك" جديد
النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
حوادث وقضايا

النيابة العامة في جريمة "طفل المهندسين": المال والبنون زينة فأين الزينة
استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
أخبار المحافظات

استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟
اقتصاد

كيف تعيد تعيين الرقم السري لمحفظتك الإلكترونية في حال نسيانه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان