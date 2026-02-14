السعودية توقف شركتي عمرة مصرية لمخالفة البرامج التعاقدية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إيقاف شركتي عمرة، بعد رصد مخالفتهما في عدم توفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن بعض المعتمرين المصريين وصلوا إلى المملكة دون توفير السكن الموثق ضمن برامج العمرة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت الوزارة أنها ضمنت فورًا تأمين السكن لجميع المتضررين، مشددةً على أن الإجراءات جاءت بشكل فوري ضمن الأطر النظامية لحفظ حقوق المعتمرين ومنع تكرار المخالفات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها بدقة، في إطار رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدةً أن حقوق المعتمرين وجودة الخدمات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ودعت جميع الشركات إلى الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المعتمدة.