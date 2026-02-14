التعليم: دراسة مد التعليم الإلزامي إلى 13 سنة ضمن المنظومة الجديدة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير استعرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحًا بمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تتضمن المنظومة التعليمية سنة دراسية واحدة لمرحلة رياض الأطفال ضمن نطاق التعليم الإلزامي.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق مصلحة الطلاب ويراعي الإمكانات المتاحة.

وأوضح زلطة، أن الوزارة لا تُعد حاليًا مشروعًا نهائيًا بخصوص هذا المقترح، بل ما زالت في مرحلة الدراسة المستفيضة للفكرة، تمهيدًا لعرض نتائجها ومناقشتها بشكل موسع داخل أروقة البرلمان فور الانتهاء منها، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في نطاق البحث والتحليل دون اتخاذ أي قرار تنفيذي حتى الآن.

وأشار متحدث التعليم إلى أن الدراسة المرتقبة ستخضع لإشراف ومشاركة أطراف متعددة، لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والتعليمية والمالية المرتبطة بالمقترح.

وأضاف أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والخبرات المتخصصة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والنظام التعليمي بشكل عام.

وتطرق زلطة إلى ملف الدروس الخصوصية، واصفًا إياه بظاهرة متجذرة تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهتها بفعالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لإعادة المدرسة إلى دورها الأساسي، وجعلها محور العملية التعليمية مرة أخرى.

وأكد أن نسب الحضور داخل المدارس ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو 90%، مع وجود عملية تعليمية فعلية داخل الفصول الدراسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على استمرار العمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للطلاب، مع مراعاة التدرج والدراسة المتأنية قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تخص مستقبل أبناءنا الطلاب، ومشيرًا إلى أن الوزارة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها في كافة الخطط والمقترحات المطروحة للتطوير.