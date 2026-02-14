تمتلك هذه الدولة أكبر منجم ذهب في العالم، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين حول العالم، كما يعزز هذا المنجم مكانتها على خريطة الثروات الطبيعية العالمية ويمنحها نفوذا اقتصاديا واستراتيجيا.

ويقع أحد أبرز هذه المناجم في منطقة بابوا بإندونيسيا، ويعرف باسم جراسبرج، ويعد أكبر وأغنى منجم ذهب في العالم، إذ يبلغ إنتاجه حوالي 48 طنا من الذهب سنويا.

ومن أبرز سمات هذا المنجم أنه إلى جانب الذهب، يعد أيضا من أكبر مناجم النحاس في العالم، وفقا لـ "india".

ويحتوي الخام المستخرج من منجم جراسبرج على كميات كبيرة من الذهب والنحاس.

ويقع هذ المنجم بالقرب من بونتشاك جايا أعلى جبل في بابوا وهذه المنطقة بأكملها غنية بالرواسب المعدنية، ويستخرج من هذا المنجم كمية كبيرة من الذهب ويحتوي على مطار خاص به.

ويعمل حوالي 20 ألف شخص في هذا المنجم بإندونيسيا، حيث تجرى عمليات التعدين على نطاق واسع جدا، ويضم مطارا وميناء بالإضافة إلى مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات لموظفيه.

معلومات عن المنجم

-في عام 2023، استطاع المنجم إنتاج 52.9 طن من الذهب، و680 ألف طن من النحاس، و190 طن من الفضة، وهذا ما يجعله أكبر منجم في العالم.

-لا يزال المنجم يحتوي على احتياطيات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار، مما يعني أنه سيظل منتجا رئيسيا للذهب لسنوات عديدة قادمة.

-يعمل حالياً حوالي 20 ألف شخص في هذا المنجم في إندونيسيا، ويحتوي على مجمعات سكنية ومدارس ومستشفيات لموظفيه.

-يعود تاريخ هذا المنجم إلى عام 1936 عندما اكتشف الجيولوجي الهولندي جان جاك دوزي رواسب معدنية فيه.

-عمليات التعدين على نطاق واسع بدأت في ستينيات القرن الماضي بعد استحواذ شركة فريبورت ماكموران على حقوق التعدين في المنطقة، ومنذ ذلك الحين يشهد المنجم توسعا مستمرا وتطويرا في عملياته الإنتاجية.

