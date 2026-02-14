قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دفع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات يمثل أولوية، مؤكدًا رفض الحلول العسكرية التي لا تحقق استدامة، بل تقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وأضاف، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا النهج يعكس ثوابت السياسة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها يمثل حجر الزاوية في القارة الأفريقية، وهو مبدأ لطالما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه دون وجود دولة وطنية قوية ومؤسسات فاعلة لا يمكن الحديث عن أمن أو استقرار أو تنمية حقيقية لشعوب القارة.

وأكد أن مصر تتمسك كذلك بالحفاظ على وحدة وسيادة الدول الأفريقية، مع الرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم الدول أو سلخ أقاليم منها، باعتبار أن ذلك يهدد استقرار القارة ويقوض فرص التنمية والرفاهية لشعوبها.