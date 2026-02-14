كيف ينعكس التداول المستمر على الأذون والسندات في أداء البورصة؟

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن نظام التداول المستمر سينعكس إيجابياً على البورصة من خلال زيادة قيم التداولات اليومية، وتحسن أداء السوق، ومعدلات الدوران المالية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، بما تحققه من أرباح من خلال النظام الجديد.

وأوضحت حنان، لمصراوي، أن تطبيق نظام التداول المستمر يهدف إلى توفير بدائل جديدة للاستثمار، خاصة أن بعض المتعاملين لديهم مخاوف من التداول في البورصة بسبب تذبذب الأسعار، وقد حقق النظام الجديد هذه البدائل، حيث سيصبح المتعاملين الذين يخشون المخاطر والتذبذب أن يستثمروا بآمان.

وأكدت حنان، أن نظام التداول المستمر على الأذون والسندات سيعود بالفائدة على المستثمرين، حيث يوفر لهم الأمان كونه استثماراً لا يحتوي علي المخاطر، كونه أداة من أدوات الدين المضمونة من قبل الدولة، مما يمنحهم شعوراً بالطمأنينة في المحفظة الاستثمارية، كما يوفر النظام الجديد للمستثمرين فرصة لرؤية تداولات الأذون والسندات، وهو ما كانوا يواجهون صعوبة في فهمه سابقاً.

وأشارت حنان، إلى أن نظام التداول المستمر يتيح للمستثمر الفرصة لبيع الأذون في البورصة عبر التطبيق قبل موعد الاستحقاق إذا كان في حاجة إلى السيولة المالية، ومن المعروف أن الأذون والسندات يتم تداولها على فترات مثل 3 أشهر، 6 أشهر، أو سنة.

اقرأ أيضًا:

نصائح وتحذيرات.. كيف تشتري الذهب "أونلاين" بأمان؟

بالخطوات.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لخدمة G5؟