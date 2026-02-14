10 صور.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها: وُلدت لأكون الحب

كتب - معتز عباس:

احتفلت النجمة ليلى علوي بعيد الحب، وشاركت جمهورها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "ليلى" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حلوة الحياة بالحب، حلوة الأيام بالحب، حلوة الأحلام بالحب، وحلوة العِشرة لما تبقى مليانة حب".

وأضافت: "الحب هو أجمل حاجة في الدنيا، هو اللي بيهوّن علينا صعوبات الحياة، وبيخلّي لكل لحظة طعم مختلف".

وظهرت ليلى علوي "بلوك" جريء، ومختلف مرتدية بنطال أسود جلد، وبلوزة باللون الأحمر، ليتفاعل معها المتابعين، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حلوة أوي"، "عيد حب جميل"، "كل سنة وانتي طيبة"، "أنتي الحب"، "أجمل واحدة".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي أعلنت مؤخًرا الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟"، بطولة بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

