إعلان

حكم جديد من الاستئناف على المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة بـ41 غرزة

كتب : مصراوي

07:42 م 14/02/2026

عروس مصر القديمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة استئناف الجنايات، بتأييد حكم حبس المتهمة بتشويه وجه عروس باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" لمدة سنتين، في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد إصابة المجني عليها بـ41 غرزة في الوجه، قبل أيام قليلة من موعد زفافها، بدائرة قسم مصر القديمة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت الحكم ذاته بالحبس سنتين بعد إدانة المتهمة بالتعدي على المجني عليها وإحداث إصابات بالغة بدافع الانتقام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المتهمة على المجني عليها بسلاح أبيض في أحد شوارع مصر القديمة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في الوجه استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وخضوعها للخياطة الجراحية.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، ووجهت للمتهمة اتهامات بإحداث عاهة مستديمة والتعدي باستخدام سلاح أبيض، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية التي انتهت بتأييد الحكم الصادر ضدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عروس مصر القديمة تشويه وجه عروس محكمة الجنايات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
أخبار مصر

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
حوادث وقضايا

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة
أخبار مصر

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان