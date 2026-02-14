كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة استئناف الجنايات، بتأييد حكم حبس المتهمة بتشويه وجه عروس باستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" لمدة سنتين، في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا بعد إصابة المجني عليها بـ41 غرزة في الوجه، قبل أيام قليلة من موعد زفافها، بدائرة قسم مصر القديمة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت الحكم ذاته بالحبس سنتين بعد إدانة المتهمة بالتعدي على المجني عليها وإحداث إصابات بالغة بدافع الانتقام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المتهمة على المجني عليها بسلاح أبيض في أحد شوارع مصر القديمة، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية في الوجه استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وخضوعها للخياطة الجراحية.

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، ووجهت للمتهمة اتهامات بإحداث عاهة مستديمة والتعدي باستخدام سلاح أبيض، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية التي انتهت بتأييد الحكم الصادر ضدها.