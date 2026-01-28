بنك مصر يوقّع بروتوكول مع "مودرن جاس" لميكنة التحصيلات

كتبت- منال المصري:

وقّع بنك مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول – وذلك بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

ويتضمن بروتوكول التعاون، وفق بيان البنك اليوم، إتاحة أنظمة التقسيط لعملاء شركة مودرن جاس من حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، بمدد تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 18 شهرًا بدون فوائد، على أن يتحمل العميل المصروفات الإدارية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتوفير حلول سداد مرنة.

كما يشمل البروتوكول تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لمتحصلات شركة مودرن جاس، من خلال توفير نقاط البيع الإلكترونية (POS) بمقرات الشركة، دعمًا لتوجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة.

كما يهدف البروتوكول إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملاء شركة مودرن جاس، تشمل حسابات التوفير، والودائع، والقروض الشخصية، أو المرابحات بالوكالة، وذلك وفقًا لبرامج التمويل المعتمدة للأفراد لدى بنك مصر، وطبقًا للإجراءات والشروط والأحكام المنظمة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص بنك مصر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح العملاء، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمات مالية متطورة وحلول دفع حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتُعد شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول المصري والتي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي توصيل الغاز الطبيعي والمشروعات المرتبطة به، وتتمتع بحق امتياز حصري لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد من المحافظات تشمل الشرقية، ومرسى مطروح، وشمال وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، إلى جانب عدد من المناطق الحيوية مثل العلمين الجديدة، ومدينتي، وبدر، والعاشر من رمضان، وتخدم الشركة حاليًا محفظة عملاء 2 مليون عميل تقريباً، مع إضافة ما بين 100 إلى 150 ألف عميل جديد سنويًا في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.