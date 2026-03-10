إعلان

الخارجية: جهود مصر للتهدئة لم تحقق النتائج المرجوة

كتب : محمد نصار

02:40 م 10/03/2026

بدر عبدالعاطي

ذكر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عددًا من النقاط الأساسية التي تعكس جهد الوزارة للعمل على التخفيف من تداعيات الأزمة الحالية على مصر وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية وفق توجيهات الرئيس في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر في أكثر من مناسبة بذلت جهودًا حثيثة وصادقة من أجل خفض التصعيد بالتعاون مع عمان وقطر، لكن للأسف لم تسفر عن النتائج المأمولة وانفجرت الأزمة.

وأضاف: مصر سبق أن تنبأت وحذرت كثيرًا من أن انفجار هذه الأزمة سيؤدي إلى تداعيات شديدة السلبية على الإقليم والعالم بأسره، وهو ما نشهده في الوقت الراهن، فالأزمة لم تقتصر على دولة بعينها وامتدت رقعة الصراع إلى دول أخرى خاصة الاستهداف غير المبرر وغير المقبول على دول عربية شقيقة، ودول صديقة مثل تركيا وأذربيجان.

وشدد على أن مصر تقف تمامًا إلى جانب الدول الشقيقة المتضررة من الحرب الحالية، وتدين أي محاولات لاستهدافها وتتضامن معها.

بدر عبدالعاطي المصريين بالخارج استهداف الدول العربية وزير الخارجية

