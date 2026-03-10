وجه مسؤول أمني إيراني رفيع تهديدًا مبطنًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يرد على تهديد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قال فيه إن إيران ستُضرب "أقوى عشرين مرة" إذا استمرت في منع تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأعاد لاريجاني نشر رسالة ترامب على منصة X، مضيفًا تعليقًا له بالفارسية: وقال: "الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الفارغة"، مؤكدًا أن قوى أقوى من البيت الأبيض الأمريكي فشلت في "إبادتهم".

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الحكومة الأمريكية قائلاً: "احذروا، فقد تكونون أنتم من يتم القضاء عليكم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستواجه ضربات عسكرية أمريكية أقوى بكثير إذا أغلقت مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يدعو ألا يحدث ذلك.

ونشر ترامب تصريحاته على منصته تروث سوشيال، قائلاً: "إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط في مضيق هرمز، فسيتم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى عشرين مرة مما تعرضت له حتى الآن".