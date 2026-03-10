إعلان

"احذروا".. مسؤول إيراني يرد على تهديدات ترامب بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

02:37 م 10/03/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه مسؤول أمني إيراني رفيع تهديدًا مبطنًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يرد على تهديد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قال فيه إن إيران ستُضرب "أقوى عشرين مرة" إذا استمرت في منع تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وأعاد لاريجاني نشر رسالة ترامب على منصة X، مضيفًا تعليقًا له بالفارسية: وقال: "الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الفارغة"، مؤكدًا أن قوى أقوى من البيت الأبيض الأمريكي فشلت في "إبادتهم".

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الحكومة الأمريكية قائلاً: "احذروا، فقد تكونون أنتم من يتم القضاء عليكم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستواجه ضربات عسكرية أمريكية أقوى بكثير إذا أغلقت مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يدعو ألا يحدث ذلك.

ونشر ترامب تصريحاته على منصته تروث سوشيال، قائلاً: "إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط في مضيق هرمز، فسيتم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى عشرين مرة مما تعرضت له حتى الآن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران وأمريكا إسرائيل الهجمات على إيران هجمات على الخليج مفاوضات إيران وأمريكا ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أخبار المحافظات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين