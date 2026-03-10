قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن رقعة الصراع في المنطقة اتسعت بما قد يؤدي إلى انزلاقها إلى حالة من الحرب الشاملة والفوضى العارمة، وهو ما تعمل مصر على تجنبه من خلال التواصل المستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف الوزير: "لقد حذرنا من اندلاع الأزمة وما سيتبعه من عدم استقرار وفوضى في المنطقة، إلى جانب التداعيات الوخيمة على المستوى الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وهي أكثر القطاعات تضررًا في ضوء استهداف مصافي وآبار النفط في عدد من الدول الشقيقة".

وتابع: "حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالأمور اللوجستية والتهديدات المستمرة لحرية الملاحة وخطوط النقل والشحن، وارتفاع أسعار التأمين البحري، أدت إلى انعكاسات سلبية على أسعار الطاقة وتداعيات وخيمة على معدلات النمو عالميًا".

