إعلان

إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية في خليج عمان

كتب : مصراوي

04:34 م 19/02/2026

إيران وروسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران - (د ب أ)

أجرت إيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان ذو الأهمية الاستراتيجية، وشمال المحيط الهندي اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وجاء في تقرير الوكالة أن قوات الحرس الثوري شاركت في المناورات قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت مرارا وتكرارا احتمالية تجدد العمل العسكري ضد إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حتى مع إجراء مفاوضات نووية جديدة في سويسرا.

ومن المقرر إجراء تجارب صاروخية اليوم الخميس في عدة مناطق بالبلاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول "تواصل روسيا تطوير علاقتها مع إيران، وتحث أصدقاءها الإيرانيين وجميع الأطراف بالمنطقة بإعطاء أولوية قصوى للسبل السياسية والدبلوماسية لحل المشاكل المتعددة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وروسيا المفاوضات الأمريكية الإيرانية التصعيد العسكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير
حوادث وقضايا

عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي
أخبار وتقارير

الطريق للعقارات والذهب.. نجيب ساويرس يكشف رحلة المليار مع لميس الحديدي

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. أبناء عمرو دياب الأربعة يجتمعون معه لأول مرة في إعلان
4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

طارق الشناوي لمصراوي: "بعض الناس بيتعامل مع كثرة المسلسلات على إنها بوفيه
دراما و تليفزيون

طارق الشناوي لمصراوي: "بعض الناس بيتعامل مع كثرة المسلسلات على إنها بوفيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة