طهران - (د ب أ)

أجرت إيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان ذو الأهمية الاستراتيجية، وشمال المحيط الهندي اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وجاء في تقرير الوكالة أن قوات الحرس الثوري شاركت في المناورات قبالة الساحل الجنوبي لإيران.

وكانت الولايات المتحدة قد أثارت مرارا وتكرارا احتمالية تجدد العمل العسكري ضد إيران خلال الأسابيع الأخيرة، حتى مع إجراء مفاوضات نووية جديدة في سويسرا.

ومن المقرر إجراء تجارب صاروخية اليوم الخميس في عدة مناطق بالبلاد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول "تواصل روسيا تطوير علاقتها مع إيران، وتحث أصدقاءها الإيرانيين وجميع الأطراف بالمنطقة بإعطاء أولوية قصوى للسبل السياسية والدبلوماسية لحل المشاكل المتعددة".