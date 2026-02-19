إعلان

عطل الطريق ووقف العربيات.. كشف ملابسات فيديو "سائق الجيزة" المثير

كتب : علاء عمران

03:53 م 19/02/2026

متهم

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة بالسير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

سائق الجيزة عطيل الطريق لداخلية

