الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 م 19/02/2026
تقام اليوم الخميس الموافق 19 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي أمام نظيره الجونة في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

الأهلي ضد الجونة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

المصري ضد المقاولون العرب - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

فاركو ضد بتروجيت - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الأهلي ضد النجمة - 9:00 مساء - ثمانية 1

الاتفاق ضد الفتح - 9:00 مساء - ثمانية 1

الخلود ضد الرياض - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

باوك سالونيكا ضد سيلتا فيجو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

فنربخشة ضد نوتنجهام - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

دينامو زغرب ضد جينك - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بران بيرجن ضد بولونيا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 5

ليل ضد النجم الأحمر - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

باناثينيكوس ضد فيكتوريا بلزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

لودو جوريتس ضد فيرينكسفاروسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

سيلتك ضد شتوتجارت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي الدوري المصري

