بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

مفاجأة.. 16 ناديًا يرغب في التعاقد مع كريستيانو جونيور

ترتيب صلاح.. اللاعبون الأعلى أجرا في أندية الدوري الإنجليزي

بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

تقام اليوم الخميس الموافق 19 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي أمام نظيره الجونة في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

الأهلي ضد الجونة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

المصري ضد المقاولون العرب - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

فاركو ضد بتروجيت - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الأهلي ضد النجمة - 9:00 مساء - ثمانية 1

الاتفاق ضد الفتح - 9:00 مساء - ثمانية 1

الخلود ضد الرياض - 9:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس

باوك سالونيكا ضد سيلتا فيجو - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

فنربخشة ضد نوتنجهام - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

دينامو زغرب ضد جينك - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بران بيرجن ضد بولونيا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 5

ليل ضد النجم الأحمر - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

باناثينيكوس ضد فيكتوريا بلزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

لودو جوريتس ضد فيرينكسفاروسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

سيلتك ضد شتوتجارت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2