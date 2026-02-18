كتب - محمود عبده:

مع اقتراب نهاية شهر فبراير، يتطلع كثيرون إلى أي إشارات إيجابية تتعلق بالأوضاع المالية وفرص تحسن الدخل أو تسوية الالتزامات.

ويشير خبراء الفلك إلى أن بعض المواليد قد يشهدون انفراجة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة من الشهر، سواء من خلال فرصة عمل، أو مكافأة، أو استرداد أموال مؤجلة.

وفيما يلي نرصد الأبراج المتوقع أن تكون على موعد مع انفراجة مالية في أواخر فبراير، وفقا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".

أقرأ أيضًا:



عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها



انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة



قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة



5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها



5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة









