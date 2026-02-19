إعلان

عون يتسلّم دعوة من ماكرون للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

كتب : مصراوي

04:36 م 19/02/2026

جوزف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت - (د ب أ)

تسلّم الرئيس اللبناني جوزف عون، الخميس، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الخامس مارس المقبل.

وتسلّم الرئيس عون "دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 مارس المقبل"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس ماكرون، في دعوته التي أوردتها الرئاسة اللبنانية إن "مشاركتكم الشخصية في هذا المؤتمر ستشكل إشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط التي تجمع فرنسا بلبنان وتمسكنا المشترك باستقرار بلدكم والاستعادة الكاملة لسيادته".

وأشار إلى أن "هدف المؤتمر إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسق ومتوقع بما يتماشى مع الأولويات المحددة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزف عون ماكرون نزع السلاح في لبنان حزب الله إسرائيل اللجنة الخماسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
دراما و تليفزيون

عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
دراما و تليفزيون

بعد توضيح ابنة "نجم".. ما لا تعرفه عن "ياما مويل الهوى" أغنية مقدمة "صحاب
4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان
رمضان ستايل

4 أبراج تعشق لمة العيلة والأجواء الرمضانية في رمضان

طارق الشناوي لمصراوي: "بعض الناس بيتعامل مع كثرة المسلسلات على إنها بوفيه
دراما و تليفزيون

طارق الشناوي لمصراوي: "بعض الناس بيتعامل مع كثرة المسلسلات على إنها بوفيه
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
دراما و تليفزيون

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة