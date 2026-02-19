بيروت - (د ب أ)

تسلّم الرئيس اللبناني جوزف عون، الخميس، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الخامس مارس المقبل.

وتسلّم الرئيس عون "دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 مارس المقبل"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس ماكرون، في دعوته التي أوردتها الرئاسة اللبنانية إن "مشاركتكم الشخصية في هذا المؤتمر ستشكل إشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط التي تجمع فرنسا بلبنان وتمسكنا المشترك باستقرار بلدكم والاستعادة الكاملة لسيادته".

وأشار إلى أن "هدف المؤتمر إعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسق ومتوقع بما يتماشى مع الأولويات المحددة".