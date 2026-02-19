إعلان

القبض على صاحبي مخبزين سرقا 1.25 دقيق مُدعم ببطاقات المواطنين

كتب : رمضان يونس

04:49 م 19/02/2026

متهمين صاحبي المخبزين

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى، بوزارة الداخلية، من القبض على صاحبي مخبزين بلديين كائنين بالقليوبية بحوزتهما 730 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين.

وذكرت تحريات أجهزة الأمن أن صاحبي المخبزين، قاما بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لمالكيها و تصرفهما في كمية قدرها 1,25 طن دقيق بلدى مدعم.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

