إعلان

بمواصفات وتقنيات ممتازة.. Infinix تعلن عن أفضل هواتفها الحديثة

كتب : مصراوي

05:43 ص 18/02/2026

Infinix

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت Infinix عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف أندرويد حاليا.

حصل هاتف Infinix GT 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 1224/2720 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كقافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.


يضمن الأداء المميز للجهاز نظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

دعمته Infinix أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما دعمته ببطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط، ويوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 10 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

Infinix nfinix هواتف nfinix شركة واتف أندرويد حدث هواتف أندرويد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
بينها أرسنال ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها أرسنال ضد وولفرهامبتون.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
حوادث وقضايا

أمن الجيزة ينهي بلطجة "الزجاج الفارغ" بإمبابة
بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي
أخبار وتقارير

بالصور| صلاة التراويح الأولى من المسجدين الحرام والنبوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة