بمواصفات وتقنيات ممتازة.. Infinix تعلن عن أفضل هواتفها الحديثة

أعلنت Infinix عن هاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات ممتازة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف أندرويد حاليا.

حصل هاتف Infinix GT 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها 1224/2720 بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كقافتها 440 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.



يضمن الأداء المميز للجهاز نظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

دعمته Infinix أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما دعمته ببطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 30 واط، ويوفر الهاتف ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 10 واط، وفقا لروسيا اليوم.