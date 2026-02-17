إعلان

سقوط "أباطرة غسل الأموال".. إحباط حيلة شيطانية لإخفاء 300 مليون جنيه

كتب : مصراوي

10:02 م 17/02/2026

غسيل أموال

لجأ عنصران جنائيان إلى حيلة شيطانية لغسل 300 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. المتهمان حاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيلة تاجري مخدرات لغسل الأموال

العنصران عمدا إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات لكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة كان لهما بالمرصاد وأحبط مخططهما الإجرامي.

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

القطاع اضطلع تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسيل أموال تجارة المخدرات الداخلية

