هبوط أول طائرة ركاب أوروبية في فنزويلا منذ الاطاحة بمادورو

كتب : مصراوي

06:09 ص 18/02/2026

طائرة إسبانية- أرشيفية

وكالات

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "إير يوروبا" الإسبانية في فنزويلا، الأربعاء، بحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر نوفمبر الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في 3 يناير.

وهبطت طائرة إير يورويا البوينج 787 دريملاينر في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كراكاس عند الساعة التاسعة مساء (01:00 بتوقيت جرينتش).

وبعد اعتقال مادورو، أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة تعاون مع الرئيسة الموقتة ديلسي رودريجيز.

وفي أواخر الشهر الماضي، دعا ترامب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا.

وتقوم شركة الطيران الإسبانية إيبيريا بتقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام.

وأعلنت شركة تاب البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا أفيانكا الكولومبية وكوبا البنمية عملياتهما بالفعل.

وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأمريكية، رفعت إدارة ترامب الحظر الذي كان مفروضاً على الشركات الأمريكية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيزور فنزويلا، ولكن من دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة، وفقا للغد.

طائرة إسبانية هبوط طائرة ركاب إسبانية فنزويلا الرئيس الفنزويلي رئيس فنزويلا

