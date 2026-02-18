سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 55 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 17-2-2026، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7435 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6505 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5575 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4340 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3100 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 231235 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 52040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.22% إلى نحو 4881 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.