يعد التلفزيون أحد أكثر الأجهزة الكهربائية استخدامًا في العالم، فهو يجمع بين الترفيه والمعلومات ويؤثر في حياة ملايين الأشخاص يوميًا، ورغم اعتيادنا عليه، هناك العديد من الحقائق المثيرة التي قد لا يعرفها الكثيرون عن هذا الجهاز العتيق والحديث في آن واحد.

أول ظهور للتلفزيون

وبحسب موقع timesofindia، تم اختراع أول جهاز تلفزيون عملي في العشرينيات من القرن الماضي، وكان يعتمد على أنبوب كاثود لإظهار الصور.

أول بث تلفزيوني عام كان في 1928، لكنه كان بجودة ضعيفة جدًا بالمقارنة بالتلفزيونات الحديثة.

أول تلفزيون ملون ظهر في الولايات المتحدة عام 1954، لكن الأغلبية ظلوا يستخدمون الأبيض والأسود لعقود.

ألوان التلفزيون الحديثة تعتمد على تقنية RGB (الأحمر، الأخضر، الأزرق) لخلق الصورة الكاملة.

من أنبوب كاثود الضخم إلى شاشات LCD وLED وOLED الرقيقة جدًا، أصبح التلفزيون اليوم قطعة فنية داخل المنزل.

الشاشات الحديثة تسمح بعرض الصور بدقة فائقة، حتى 8K في بعض الطرازات.

التلفزيون كان ولا يزال وسيلة تعليمية وترفيهية قوية، لكنه أيضًا أثر على العادات اليومية، مثل النوم، ممارسة الرياضة، والتفاعل الاجتماعي.

الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل إجهاد العين وقلة الحركة.

هناك أجهزة تلفزيون تعمل بالطاقة الشمسية ومحمولة تصلح للرحلات

التلفزيون الذكي أصبح يتحكم في الأجهزة الأخرى في المنزل، ويتيح الاتصال بالإنترنت ومتابعة تطبيقات مختلفة.

التلفزيون أكثر من مجرد شاشة للترفيه؛ إنه تاريخ متجدد للتقنية ونافذة على العالم، من أول جهاز ضخم بالأسود والأبيض إلى الشاشات الذكية فائقة الجودة.

ورغم تطوره الهائل، يظل دوره الأساسي كما هو: جسر بين الإنسان والمعلومة والترفيه.

