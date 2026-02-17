منها ممر العمالقة.. أغرب 10 أماكن على وجه الأرض (صور)

قوة خارقة.. 8 حيوانات تتنبأ بالكوارث الطبيعية قبل حدوثها (صور)

ليست كل عجائب العالم مباني شاهقة أو مدنا تاريخية؛ فبعض أكثر المشاهد إدهاشا على كوكب الأرض صنعته الطبيعة نفسها، بأشكال تبدو أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى الواقع.

وفي السطور التالية نستعرض أغرب 10 أماكن على وجه الأرض، تتميز بخصائص ليست موجودة في أي مكان آخر، وفقا لموقع roughguides.

1- بحيرة "النقاط" في كندا

تحظى هذه البحيرة بتقديس السكان الأصليين من شعب أوكاناجان، وللوهلة الأولى يمكن فهم السبب.



ففي الصيف تتبخر مياهها تاركة عشرات البرك المعدنية الصغيرة، لكل منها لون مختلف عن الأخرى، فتبدو كلوحة فسيفساء طبيعية.

تقع البحيرة قرب بلدة أوسويوس ويمكن رؤيتها من الطريق السريع، لكن يمنع دخول الأراضي القبلية احتراما لخصوصيتها الثقافية.

2- ممر العمالقة في أيرلندا الشمالية

قبل نحو 60 مليون عام أدى ثوران بركاني هائل إلى تدفق البازلت المنصهر، وعندما برد انكمش مكونا شقوقا هندسية مذهلة.

اليوم يضم الموقع نحو 37 ألف عمود صخري متعدد الأضلاع بدقة هندسية جعلت الأسطورة المحلية تنسبه إلى عملاق بناه بنفسه، وهو أحد مواقع التراث العالمي.

3- بئر "ثور" في الولايات المتحدة

يعرف أيضا باسم "القرن النافث"، وعند اشتداد الأمواج يندفع ماء المحيط داخل فجوة صخرية عميقة ثم ينفجر للأعلى بقوة هائلة، في مشهد يبدو كأنه بوابة إلى أعماق الأرض.

ويمكن مشاهدته عبر مسار "كابتن كوك"، لكن ينصح بالابتعاد خصوصا أثناء المد العالي أو العواصف الشتوية.

4- باموكالي في تركيا

يطلق عليها "قصر القطن"، وهي مدرجات بيضاء من الحجر الجيري تتدفق فوقها مياه الينابيع الساخنة، مكونة بركا حرارية طبيعية خلابة.

ويقع بجوارها موقع مدينة "هيرابوليس" الأثرية، وفرضت السلطات منذ 2023 قيودا على أعداد الزائرين للحفاظ على الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي.

5- بحيرة هيلير في أستراليا

تبقى مياه هذه البحيرة بلون وردي داكن طوال العام. ويرجح العلماء أن السبب ارتفاع نسبة الملوحة مع وجود طحالب وبكتيريا محبة للملح.

وأفضل طريقة لرؤية المشهد بوضوح هي الرحلات الجوية السياحية فوق الأرخبيل.

6- باداب سورت في إيران

مدرجات حجرية تشكلت عبر آلاف السنين بفعل نبعين حارين مختلفي التركيب المعدني، ويعود اللون الأحمر المميز إلى تركيز أكسيد الحديد المرتفع.

ومع زيادة النشاط السياحي بدأت السلطات إجراءات للحفاظ على هذه الظاهرة الجيولوجية النادرة.

7- جبال تيانزي في الصين

تقع شمال غربي مقاطعة هونان، وتتميز بقمم حجرية شاهقة مغطاة بالخضرة وغالبا ما تعانق الضباب.

ألهمت هذه الجبال مشاهد "الجبال العائمة" في فيلم Avatar، ويمكن الوصول إلى منصاتها عبر التلفريك ومسارات المشي.

8- خطوط نازكا في بيرو

رسومات عملاقة لحيوانات وأشكال هندسية حفرها شعب نازكا القديم في صحراء سان خوسيه الجافة.

ولا يمكن رؤية النقوش كاملة إلا من الجو أو من برج مراقبة مرتفع، وبعضها يصل طوله إلى 200 متر مرسوما بخط واحد متصل.

بينما دراسات حديثة باستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة اكتشفت خطوطا جديدة، ما زاد الغموض حولها.

9- مثلث برمودا في المحيط الأطلسي

يمتد على مساحة تقارب 500 ألف ميل مربع بين فلوريدا وبرمودا وبورتوريكو.

ورغم أن خفر السواحل الأمريكي لا يعترف بوجوده علميا، فإن القصص الشعبية تتحدث عن اختفاء سفن وطائرات وأشخاص بلا أثر. ويرى باحثون أن الظواهر الطبيعية مثل غاز الميثان أو الأمواج الشاردة قد تفسر بعض الحوادث.

10- جزيرة سقطرى في اليمن

انعزلت عن أفريقيا قبل أكثر من 6 ملايين عام، ما أتاح ظهور نباتات لا مثيل لها عالميا، أبرزها شجرة "دم الأخوين" ذات الشكل المظلي وشجرة "الزجاجة".

وأدرجت الجزيرة ضمن التراث العالمي عام 2008، لكن الوصول إليها ما يزال صعبا بسبب الظروف السياسية، في حين تستمر الجهود لحماية نظامها البيئي الفريد.

