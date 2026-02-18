إعلان

ظهور رسالة وجود خطأ.. عطل واسع النطاق يضرب اليوتيوب

كتب : مصراوي

04:01 ص 18/02/2026

عطل يضرب يوتيوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود عطل واسع النطاق في منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وأكد العديد من المستخدمين توقف الموقع وظهور رسالة "وجود خطأ" مع محاولات تشغيل الموقع.

ووصلت أعداد البلاغات فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 300 ألف بلاغا من 300 ألف مستخدم على موقع downdetector.

وانتشرت أخبار تفيد وقوع أعطال في منصات مثل: "أمازون وكلاودفلير"، دون تحديد إذا كان الأمر مرتبط بالعطل الذى يشهده موقع يوتيوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عطل يضرب يوتيوب عطل يوتيوب عطل في يوتيوب يوتيوب اليويتوب الآن يوتيوب الآن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
النشاط البدني يقي من هشاشة العظام.. إليك السبب
نصائح طبية

النشاط البدني يقي من هشاشة العظام.. إليك السبب
تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

تارا عماد وريهام حجاج.. 15 فنانة بالحجاب في دراما رمضان 2026
زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة