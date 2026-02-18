ظهور رسالة وجود خطأ.. عطل واسع النطاق يضرب اليوتيوب

أفادت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود عطل واسع النطاق في منصة الفيديوهات "يوتيوب".

وأكد العديد من المستخدمين توقف الموقع وظهور رسالة "وجود خطأ" مع محاولات تشغيل الموقع.

ووصلت أعداد البلاغات فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 300 ألف بلاغا من 300 ألف مستخدم على موقع downdetector.

وانتشرت أخبار تفيد وقوع أعطال في منصات مثل: "أمازون وكلاودفلير"، دون تحديد إذا كان الأمر مرتبط بالعطل الذى يشهده موقع يوتيوب.