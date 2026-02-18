

وكالات

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان كارني عن أول إستراتيجية للصناعات الدفاعية للبلاد، في حين تهدّد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

واعتبر كارني أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأمريكية.

وقال كارني: لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا، وعلى الآخرين لحمايتنا، مضيفًا: لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا على جهات أخرى لم نعد قادرين على الاستمرار فيه.

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترامب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الشهر الماضي، حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين، الذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من تصدع بسبب ترامب.

وخلال إطلاق الإستراتيجية، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأمريكية والكندية.

وقال كارني، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن القومية المسيحية، مشددا على أن القومية الكندية هي قومية مدنية، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي.

ولم يأتِ تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني، إن إستراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار يزيد على نصف تريليون دولار 366 مليار دولار أمريكي في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا.

إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه رهان كبير على كندا، إذ قال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن حجم التمويل الجديد غير مسبوق، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال قوات مسلّحة كندية أقوى، وفقا للغد.