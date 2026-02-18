إعلان

مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب

كتب : مصراوي

04:37 ص 18/02/2026

مجلس النواب الإسباني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

صوت مجلس النواب الإسباني ضد مشروع القانون المقدم من قبل اليمينيين حول حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة في إسبانيا.

طرح حزب "فوكس" اليميني المتطرف على الجلسة العامة للمجلس، مشروع القانون حول حماية كرامة النساء والأمن العام الذي كان ينص على حظر إرتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

ولم يحظ مشروع القانون بالتأييد إلا من جانب الحزب الشعبي واتحاد الشعب النافاري المحافظين، بينما امتنع التحالف الكناري عن التصويت وصوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم وحلفاؤه ضد مشروع القانون.

خلال المناقشات اتهم النواب اليساريون من حزب العمال الاشتراكي والحلفاء حزب فوكس بنشر الكراهية، معتبرين أن مشروع القانون لن يساعد النساء.

بدوره، أصر اليمينيون على ضرورة الحفاظ على هوية المجتمع الإسباني، مشيرين أيضا إلى أن إسبانيا لا يمكن أن تسمح بتدفق المزيد من المهاجرين الذين لا يحترمون القواعد الثقافية والاجتماعية، حسب قولهم.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية حظرت ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا والنسما والدنمارك وسويسرا وبلغاريا.

وتوجد كذلك قيود أو حظر جزئي على ارتداء النقاب والبرقع في بعض الدول الأخرى، بما فيها النرويج وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الإسباني حظر النقاب النقاب رفض مشروع القانون حول حظر النقاب في أسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026
رياضة محلية

"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب
حدث بالفن|انهيار النجوم في برنامج "رامز ليفل الوحش" ووفاة منتجة مسلسل طهران
زووم

حدث بالفن|انهيار النجوم في برنامج "رامز ليفل الوحش" ووفاة منتجة مسلسل طهران
خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
رمضان ستايل

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة