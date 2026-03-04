أفادت تقارير روسية بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال المعروفة باسم أركتيك ميتاجاز، وهي جزء من أسطول الظل الروسي الناشئ الذي ينقل الغاز الطبيعي المسال الخاضع للعقوبات، تم استهدافها في وسط البحر المتوسط قبالة سواحل مالطا وليبيا.

وأكد ممثل Diaplous Group، وهي شركة يونانية متخصصة في الأمن البحري وإدارة المخاطر، لموقع gCaptain المعني بأخبار النقل البحري، أن السفينة تم استهدافها بالفعل بالقرب من السواحل اليونانية.

ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تعرضت السفينة لهجوم أوكراني أثناء عبورها البحر المتوسط متجهة شرقًا، جنوب شرق مالطا. وأفادت التقارير المحلية بوجود حريق على متنها. ووفقا لوسائل النقل الروسية تم إنقاذ الطاقم.

بيانات تتبع السفن

و تخضع السفينة التي غادرت ميناء مورمانسك، روسيا، في 24 فبراير بعد تحميل الحمولة في وحدة تخزين عائمة (FSU)، وكان من المحتمل أنها في طريقها نحو ميناء قناة السويس. لعقوبات أمريكية وبريطانية منذ 2024، حسب موقع gCaptain.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن، قامت السفينة الروسية، بتحميل الغاز الطبيعي المسال في وحدة التخزين العائمة Saam FSU في 18 فبراير قبل عبورها حول المملكة المتحدة وإسبانيا إلى البحر المتوسط. وأفادت التقارير أن إشارة نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) للسفينة فقدت أمس، عندما كانت على بعد حوالي 30 ميلًا بحريًا من الساحل الشمالي الشرقي لمالطا.

كما أظهرت بيانات Flightradar24 أن طائرة دورية بحرية تركية من طراز ATR 72-600 كانت تحلق في المنطقة قرب آخر موقع معروف للسفينة، مما يشير إلى أن السلطات الإقليمية كانت تراقب الوضع عن كثب.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية، أن السفينة الخاضعة للعقوبات ربما تعرضت للضرب حوالي الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي الثلاثاء تلاه عدة انفجارات.

هجوم في البحر المتوسط

وتعد أركتيك ميتاجاز واحدة من نحو اثني عشر سفينة تُستخدم لنقل الغاز الطبيعي المسال الخاضع للعقوبات من منشأة Arctic LNG 2 الروسية إلى المشترين في محطة بيهاي بالصين. وقد لاقت هذه السفن اهتمامًا متزايدًا وسط العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

وكانت أول هجمات أوكرانية مؤكدة على سفينة في البحر المتوسط قد حدثت قبل أكثر من شهرين بقليل، عندما تم استهداف ناقلة Qendil، وهي ناقلة تابعة لأسطول الظل وعلمها عماني، بين كريت ومالطا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة النقل الروسية أن ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاجاز" تعرضت لهجوم في البحر المتوسط، بعدما اقتربت منها زوارق أوكرانية مسيّرة انطلقت من السواحل الليبية ونفذت ضربة ضدها.

ووقع الحادث بالقرب من المياه الإقليمية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، هي جمهورية مالطا، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للوزارة عبر قناتها على تليجرام.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع أمس، 3 مارس، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تبحر بحمولة قادمة من ميناء مورمانسك. وجاء في البيان: "تم تنفيذ الهجوم من السواحل الليبية بواسطة زوارق أوكرانية غير مأهولة. وبفضل التنسيق الفعّال بين فرق الإنقاذ المالطية والروسية، تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الثلاثين، وهم مواطنون روس".

قرصنة بحرية

وصنّفت روسيا الحادث على أنه عمل من أعمال الإرهاب الدولي والقرصنة البحرية، مؤكدة أنه "انتهاك جسيم للمبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي". وأضافت الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تُرتكب في ظل تغاضي سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب ألا تمر دون تقييم من قبل المجتمع الدولي".

كما شددت روسيا على أن الشحنة كانت موثقة وفق جميع القواعد الدولية.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في وقت متأخر أمس، نقلًا عن مصادر، بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "أركتيك ميتا جاز" اشتعلت فيها النيران في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن السفينة أرسلت آخر إشارة لها أثناء وجودها قرب سواحل مالطا. وذكرت الوكالة أن السفينة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية، لارتباطها بمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي خارج إطار القيود المفروضة.

وفي أوائل يناير، احتجزت السلطات الأمريكية ناقلة النفط الروسية"مارينيرا" بتهمة انتهاك نظام العقوبات الأمريكي. وفي الشهر ذاته، فقدت ناقلة "بروغريس" الخاضعة للعقوبات بسبب نقل النفط الروسي السيطرة على مسارها في البحر المتوسط. كما فقدت ناقلة النفط Chariot Tide السيطرة قبالة سواحل المغرب، وقيل إنها مرتبطة بروسيا.