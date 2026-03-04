قال النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، إن النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع الصناعات الغذائية المصري تمثل أهمية كبيرة، واصفًا وصول قيمة الصادرات إلى 6.3 مليار دولار خلال العام المالي 2024- 2025، بقفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

وأكد النائب، في تصريحات له اليوم الأبعاء، أن نجاح الدولة في رفع قيمة الصادرات من 4.4 مليار دولار في عام 2021/2022 إلى هذا الرقم التاريخي، بنسبة نمو بلغت 43.2%، يعكس قوة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة التوترات العالمية والإقليمية المتلاحقة.

وأشار النائب إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ؛ بل كان ثمرة لاستراتيجية الدولة نحو رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واستشهد النائب بتقارير وكالة "فيتش" الدولية التي أكدت مكانة مصر كمركز رئيسي للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددًا على أن هذه الإشادة الدولية هي شهادة ثقة تجذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع طاقتهم الإنتاجية على أرض مصر.

ودعا البنا الحكومةَ إلى ضرورة البناء على هذه المكتسبات من خلال وضع استراتيجية خاصة لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، مستغلين الاتفاقيات التجارية القائمة والمزايا التنافسية للمنتجات المصرية التي تلبي احتياجات القارة، قائلًا إن إفريقيا هي بوابتنا الذهبية للتوسع في التصدير.

وتابع النائب: أيضًا لا بد من مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية للمصدرين الصغار والكبار على حد سواء؛ لضمان استدامة النمو واستغلال التنوع الكبير في الإنتاج الزراعي والحيواني، بتحويل الفائض إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية.

واختتم النائب: "إن قطاع الصناعات الغذائية هو قاطرة التنمية الحقيقية، والوصول إلى هذه الأرقام التاريخية رغم التحديات يثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقلال اقتصادي مستدام".