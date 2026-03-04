إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:22 م 04/03/2026 تعديل في 01:21 م

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار بيع اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.85 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.23 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 57.93 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.31 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك القاهرة: 57.86 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.24 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.92 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و58.3 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 57.9 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و58.26 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري سعر اليورو بنك مص بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
حوادث وقضايا

"8 ملايين قطعة".. الأمن يضبط ترسانة ألعاب نارية ومعدات تصنيعها بالقاهرة
أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة
سفرة رمضان

أسعار الكحك والبسكويت في 3 محلات شهيرة

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
دراما و تليفزيون

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة