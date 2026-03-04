انخفضت أسعار بيع اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.85 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.23 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 57.93 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.31 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك القاهرة: 57.86 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و58.24 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.92 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و58.3 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 57.9 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و58.26 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.