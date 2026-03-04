أعلن حزب اللّه اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مقرّ شركة الصناعات الجويّة "الإسرائيلية (IAI) وسط إسرائيل، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم مقرّ شركة الصناعات الجويّة "الإسرائيلية" (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

وكان حزب الله أعلن، في بيان ثان، أن عناصره استهدفوا تجمّعًا لقوّات الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بالصواريخ.