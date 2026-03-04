إعلان

حزب الله يستهدف مقرّ شركة الصناعات الجويّة الإسرائيلية بالمسيرات

كتب : د ب أ

01:00 م 04/03/2026 تعديل في 01:12 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب اللّه اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مقرّ شركة الصناعات الجويّة "الإسرائيلية (IAI) وسط إسرائيل، بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم مقرّ شركة الصناعات الجويّة "الإسرائيلية" (IAI) وسط فلسطين المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة".

وكان حزب الله أعلن، في بيان ثان، أن عناصره استهدفوا تجمّعًا لقوّات الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بالصواريخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل حزب الله لبنان إسرائيل وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
أخبار البنوك

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
دراما و تليفزيون

هنا الزاهد تستعيد ذكريات طفولتها من حديقة الحيوان (صور)
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طعام الإكثار من تناوله يصيبك بسرطان البنكرياس.. احذره في رمضان
سفرة رمضان

طعام الإكثار من تناوله يصيبك بسرطان البنكرياس.. احذره في رمضان

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أحرقها بالبنزين في ليلة الصلح.. قصة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة