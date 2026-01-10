منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)

أكثر 6 حيوانات تخاف منها الثعابين- لن تخطر على بالك

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة قوية، في التاسعة مساء اليوم، أمام منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب، على ملعب أغادير.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، فيما صعد حامل اللقب كوت ديفوار بعد الفوز على بوركينا فاسو، بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة اليوم، بين مصر وكوت ديفوار، أمام منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

في حين من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: جيلا دوي، إيفان نديكا، أوديلون كوسونو وجيسلان كونان

خط الوسط: كريستوفر أولاي، فرانك كيسيه وإبراهيم سنجاري

خط الهجوم: يان ديوماندي، أماد ديالو وإيفان جيساند.

ومن خلال التشكيل المتوقع للمنتخبين، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي"، عن حظوظ أبرز اللاعبين ونتيجة المباراة المتوقعة.

أبرز لاعبي منتخب مصر

حراسة المرمى:

محمد الشناوي (18 ديسمبر)، برج القوس: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في وضع داعم يمنحه اليوم تركيزا أفضل وتخطيط أفضل.

خط الدفاع:

أحمد فتوح: (22 مارس) / برج الحمل: القمر وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع معاكس وقد يقل تركيزه إلى حد كبير وعليه أن يجتهد لمقاومة التشوش.

حسام عبد المجيد: (30 أبريل) / برج الثور: القمر في منزل الصحة الإيجابي يمنحه طاقة ونشاطا ولياقة بدنية، وقدرة على تنظيم الجهود وتوظيفها جيدا، كما أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- بمنزل الحظ ويمنحه ذلك إصرارا وسرعة بديهة.

رامي ربيعة: (20 مايو) / برج الثور: القمر في منزل الصحة الإيجابي يمنحه طاقة ونشاطا ولياقة بدنية ممتازة، وقدرة على تنظيم الجهود وتوظيفها جيدا، كما أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- بمنزل الحظ ويمنحه ذلك إصرارا وسرعة بديهة.

ياسر إبراهيم: (10 فبراير) / برج الدلو: القمر في منزل الحظ يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

محمد هاني: (25 يناير) / برج الدلو: القمر في منزل الحظ يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

خط الوسط:

حمدي فتحي: (29 سبتمبر) / برج الميزان: القمر في برجه يمنحه سيطرة على أرض الملعب رغم التشوش والضغوط.

مروان عطية: (12 أغسطس) / برج الأسد: القمر وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد-في وضع داعم ويمنحه ذلك طاقة ونشاطا ولياقة بدنية ممتازة، وقدرة على تنظيم الجهود وتوظيفها جيدا، كما أن لديه سرعة بديهة وإصرارا على إثبات نفسه، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

إمام عاشور: (20 فبراير) / برج الحوت: القمر في منزله الثامن يمنحه قدرة على التخطيط بشكل أفضل لكل خطوة، كما أن فريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- يمنحه إصرارا وتركيزا مضاعفا.

خط الهجوم:

تريزيجيه: (1 أكتوبر) / برج الميزان: القمر في برجه يمنحه سيطرة على أرض الملعب رغم التشوش والضغوط.

أحمد سيد زيزو (10 يناير) / برج الجدي: القمر في وضع معاكس وقد يقل تركيزه إلى حد كبير وعليه أن يجتهد لمقاومة التشوش، ومع ذلك المريخ وعطارد والشمس في برجه ويمنحه ذلك إصرارا على الاجتهاد ومقاومة التشوش.

عمر مرموش: (7 فبراير) / برج الدلو: القمر بمنزل الحظ يمنحه حُسن تصرف وفرص ممتازة، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

محمد صلاح: (15 يونيو) / برج الجوزاء: القمر وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد- في وضع داعم يمنحه سرعة في الحركة وحسن تصرف ويقظة ذهنية ممتازة، سيكون مبدعا إن شاء الله، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

مصطفى محمد (28 نوفمبر) / برج القوس: رغم الضغوط والتشوش، القمر في وضع داعم يمنحه اليوم تركيزا أفضل، واستعدادا للتعاون بصورة أفضل مع زملائه على أرض الملعب.

أبرز لاعبي منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى:

يحيى فوفانا (21 أغسطس) / برج الأسد: القمر وفريق من الكواكب -الشمس والمريخ وعطارد-في وضع داعم ويمنحه ذلك طاقة ونشاطا ولياقة بدنية ممتازة، وقدرة على تنظيم الجهود وتوظيفها جيدا، كما أن لديه سرعة بديهة وإصرارا على إثبات نفسه، فقط قد يكون عرضة للإصابات.

الدفاع:

جيلا دوي (17 أكتوبر) / برج الميزان: القمر في برجه يمنحه سيطرة على أرض الملعب رغم التشوش والضغوط.

خط الوسط:

فرانك كيسيه (19 ديسمبر) / برج القوس: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في وضع داعم يمنحه اليوم تركيزا أفضل، واستعدادا للتعاون بصورة أفضل مع زملائه على أرض الملعب.

المهاجم:

يان ديوماندي (14 نوفمبر) / برج العقرب: القمر في منزل الصحة السلبي بالنسبة له، وقد يصيبه ذلك بطاقة بدنية أقل وقد يكون أيضا عُرضة للإصابة.

من الفائز؟

وعن توقعاتها بشأن الفائز، أكدت عبير فؤاد، أن منتخب مصر يمتلك فرصة أكبر للفوز على كوت ديفوار بشرط الاجتهاد في الملعب وعدم التكاسل.