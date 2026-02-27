إعلان

إسرائيل: المحكمة العليا تسمح لمنظمات الإغاثة بمواصلة عملها في غزة

كتب : مصراوي

06:43 م 27/02/2026

إسرائيل المحكمة العليا تسمح لمنظمات الإغاثة بمواصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب (إسرائيل)- (أ ب)

اتخذت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الجمعة، خطوة للسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بمواصلة العمل في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، في وقت أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أنحاء القطاع الذي مزقته الحرب.

ونص الأمر الصادر عن المحكمة العليا، والذي جاء عقب التماس تقدمت به 17 منظمة إغاثة، عمليا على تعليق قرار سابق للحكومة الإسرائيلية كان قد حظر عمل منظمات الإغاثة بسبب رفضها الامتثال للقواعد الجديدة التي فرضتها إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستحظر 37 منظمة إغاثة بحلول الأول من مارس القادم لعدم التزامها بالقواعد التي فرضتها العام الماضي، والتي تُلزم منظمات الإغاثة بتسجيل أسماء موظفيها وبيانات الاتصال الخاصة بهم، وتقديم تفاصيل حول مصادر تمويلها وأنشطتها.

وترى المنظمات أن هذه القواعد تعد تدخلا وتعسفا، وتقول إن الحظر سيعرقل تقديم المساعدات الحيوية للسكان في غزة التي مزقتها الحرب.

وينص قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة على منح أمر قضائي مؤقت، يُبقي الشروط الحالية سارية ولا يُلزم منظمات الإغاثة بمغادرة البلاد.

وسيظل الأمر القضائي ساري المفعول إلى أن تصدر المحكمة حكمها في القضية. ولم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لذلك.

وقال المحامون الذين يمثلون منظمات الإغاثة إن القرار منح الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية فرصة "لالتقاط الأنفاس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة العليا في إسرائيل إسرائيل منظمات الإغاثة الدولية قطاع غزة غارات إسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
" إيه اللي انتي لابساه دا؟".. صدمة رامز جلال بسبب ملابس غادة عادل في رامز
دراما و تليفزيون

" إيه اللي انتي لابساه دا؟".. صدمة رامز جلال بسبب ملابس غادة عادل في رامز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان