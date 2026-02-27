في زحمة الحياة اليومية، يساعدك روتين تنظيف خفيف ومدروس على الحفاظ على منزل مرتب دون عناء، ويمنحك وقتًا أكثر للاستمتاع بأشيائك المفضلة.

يؤكد موقع The Spruce في نصائحه العملية للمنازل المنظمة:

1- ابدأ صباحك بترتيب السرير وتنظيف الأسطح المرئية لتشعر بالانتعاش فورًا.

2- خصص 10 دقائق بعد الظهر لفرز الأوساخ من الأرضيات وتلميع الحمامات.

3- قبل النوم، قم بجولة سريعة لجمع الأغراض المنتشرة وإعادتها لمكانها.

4- اغسل الأطباق فور الانتهاء من الوجبات لتجنب التلال المتراكمة.

5- امسح الأسطح الرطبة في المطابخ والحمامات لتفادي البقع المتصلبة.

6- فرغ سلة المهملات يوميًا للحفاظ على رائحة المنزل نقية.