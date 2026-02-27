احرص عليه يوميًا- خطوات تنظيف خفيفة تحافظ على بيتك طوال الشهر
كتب : نرمين ضيف الله
روتين يومي بسيط لتنظيف البيت
في زحمة الحياة اليومية، يساعدك روتين تنظيف خفيف ومدروس على الحفاظ على منزل مرتب دون عناء، ويمنحك وقتًا أكثر للاستمتاع بأشيائك المفضلة.
يؤكد موقع The Spruce في نصائحه العملية للمنازل المنظمة:
1- ابدأ صباحك بترتيب السرير وتنظيف الأسطح المرئية لتشعر بالانتعاش فورًا.
2- خصص 10 دقائق بعد الظهر لفرز الأوساخ من الأرضيات وتلميع الحمامات.
3- قبل النوم، قم بجولة سريعة لجمع الأغراض المنتشرة وإعادتها لمكانها.
4- اغسل الأطباق فور الانتهاء من الوجبات لتجنب التلال المتراكمة.
5- امسح الأسطح الرطبة في المطابخ والحمامات لتفادي البقع المتصلبة.
6- فرغ سلة المهملات يوميًا للحفاظ على رائحة المنزل نقية.