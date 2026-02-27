في تطور طبي لافت قد يمنح الأمل لآلاف النساء حول العالم، شهدت United Kingdom ولادة أول طفل لأم خضعت لزراعة رحم من متبرعة متوفاة.

وبحسب ما نقلته Sky News البريطانية، ولد الطفل هوغو باول بعملية قيصرية في ديسمبر الماضي، بوزن 3.1 كيلوجرام، داخل مستشفى كوين شارلوت وتشيلسي في لندن، التابع لمؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية، إحدى مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ما هي متلازمة MRKH؟



الحالة تعد نادرة على مستوى أوروبا، إذ لم تسجل سوى حالتين مماثلتين من متبرعات متوفيات، بينما كانت المملكة المتحدة قد شهدت العام الماضي أول ولادة من رحم مزروع من متبرعة حية.



والدة الطفل، غريس بيل، ولدت بمتلازمة Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome، وهي حالة خلقية نادرة تؤدي إلى غياب الرحم أو عدم اكتمال نموه.

جراحة زراعة الرحم

وفي عام 2024، خضعت لجراحة زراعة رحم استمرت سبع ساعات، قبل أن تبدأ رحلة علاج الخصوبة التي انتهت بولادة طفلها الأول.

ووصفت غريس التجربة بأنها "معجزة بكل معنى الكلمة"، مؤكدة أنها لم تتخيل يوما أن تصبح أما، كما أعربت عن امتنانها العميق لعائلة المتبرعة، التي منحتها "هدية الحياة".

الطفل حمل الاسم الأوسط "ريتشارد" تكريما للبروفسور Richard Smith، الرئيس السريري لمؤسسة زراعة الرحم الخيرية في المملكة المتحدة، والذي حضر لحظة الولادة.

وبحسب الأطباء، قد يفكر الزوجان في إنجاب طفل ثان قبل إزالة الرحم المزروع، لتجنب الاستمرار في تناول أدوية تثبيط المناعة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة

بدل العزاء والمآتم.. شعوب تشيع الجنازات بالرقص والغناء

تخطت إيلون ماسك.. 10 جنيهات تحول امرأة إلى الأغنى في التاريخ

10 أيام اختفت من التاريخ.. سر أغرب قرار زمني في العالم