ماكرون: التصعيد خطأ فادح يعرض المنطقة بأسرها للخطر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدثت مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة لبنان نواف سلام لمناقشة الوضع المقلق للغاية في لبنان.

وأضاف ماكرون، في بيان اليوم الأربعاء، أنه شدد على ضرورة وقف حزب الله هجماته فورا على إسرائيل وخارجها.

وأكد ماكرون، أن استراتيجية التصعيد العسكري خطأ فادح يعرض منطقة الشرق الأوسط بأسرها للخطر.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنi دعا نتنياهو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن أي هجوم بري.