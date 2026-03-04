إعلان

ماكرون: التصعيد خطأ فادح يعرض المنطقة بأسرها للخطر

كتب : مصراوي

09:57 م 04/03/2026

إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تحدثت مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة لبنان نواف سلام لمناقشة الوضع المقلق للغاية في لبنان.

وأضاف ماكرون، في بيان اليوم الأربعاء، أنه شدد على ضرورة وقف حزب الله هجماته فورا على إسرائيل وخارجها.

وأكد ماكرون، أن استراتيجية التصعيد العسكري خطأ فادح يعرض منطقة الشرق الأوسط بأسرها للخطر.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنi دعا نتنياهو إلى الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن أي هجوم بري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمانويل ماكرون نتنياهو لبنان وإسرائيل الشرق الأوسط حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عصام صاصا لـ رامز جلال: "أنا عمري ما كنت بلطجي"
دراما و تليفزيون

عصام صاصا لـ رامز جلال: "أنا عمري ما كنت بلطجي"
ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع
رمضان ستايل

ما أسباب آلام البطن بعد تناول الفول؟ لن تتوقع
بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
شئون عربية و دولية

بريطانيا: الهجوم على قاعدتنا العسكرية في قبرص لم يكن من إيران
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان