قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إسبانيا وافقت على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في حربها على إيران، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه فيما يتعلق بإسبانيا، أعتقد أنهم سمعوا رسالة الرئيس أمس بصوت مرتفع وواضح.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه خلال الساعات القليلة الماضية، وافقت إسبانيا على التعاون مع الجيش الأمريكي، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية بصدد التنسيق مع نظرائهم في إسبانيا.

إسبانيا تنفي تعاونها مع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط

ومن جانبها، نفت الحكومة الإسبانية موافقتها على التعاون مع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، في تناقض مع تصريحات صادرة عن البيت الأبيض.

ترامب يعلن قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا

وكان ترامب أعلن أمس الثلاثاء، إنه سيقوم بـ "قطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا"، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد المشتركة في جنوبي إسبانيا في أي ضربات غير مشمولة بميثاق الأمم المتحدة.