إعلان

البيت الأبيض: نشر قوات برية أمريكية في إيران ليس ضمن خطتنا الحالية

كتب : محمود الطوخي

10:06 م 04/03/2026

كارولين ليفيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن التوجه نحو إرسال قوات برية أمريكية في إيران لا يمثل جزءا من مخطط العملية العسكرية الجارية في الوقت الراهن، مشددا على أن التركيز الحالي ينصب على الأهداف الجوية والبحرية.

موقف نشر قوات برية في إيران

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن خيار إرسال قوات برية أمريكية في إيران مستبعد في هذه المرحلة من العملية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لن تسحب أي خيارات عسكرية نيابة عن الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت، أن ترامب يمتلك الحكمة في الاحتفاظ بكافة البدائل المتاحة دون استبعادها نهائيا.

وتتزامن تأكيدات البيت الأبيض، مع تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، الذي أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتوغل تدريجيا في الأراضي الإيرانية.

ومن جانبه، حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من أن العمليات العسكرية ضد طهران لا تزال في مراحلها المبكرة جدا.

أهداف العمليات دون قوات برية في إيران

أشار ليفيت، إلى أن تغيير النظام في طهران يعتبر نتيجة ثانوية للحرب وليس هدفها الأساسي المباشر.

وحددت ليفيت، 4 أهداف رئيسية للعملية تتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، وشل البرامج الصاروخية والنووية، وضمان عدم قدرة النظام على دعم الجماعات الوكيلة، مؤكدة أن تحقيق هذه النتائج لا يتطلب بالضرورة وجود قوات برية أمريكية في إيران بالوقت الحالي.

تصفية القادة وتجنب نشر قوات برية في إيران

واعتبرت ليفيت، أن تصفية القادة الإيرانيين أمر مرحب به من قبل الإدارة الأمريكية، لكنه لا يقع ضمن قائمة الأهداف الاستراتيجية الأربعة.

وشددت على رفض واشنطن بقاء طهران تحت قيادة نظام "إرهابي مارق"، موضحة أن أي نجاح في القضاء على العناصر الإرهابية يعد يوما سعيدا للشعب الأمريكي، دون أن يغير ذلك من خطة عدم إرسال قوات برية أمريكية في إيران" حاليا.

وذكرت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي يدرس ويناقش مع مستشاريه الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في المنطقة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن التركيز الأساسي للبيت الأبيض في هذه المرحلة هو ضمان النجاح السريع والفعال للعملية العسكرية القائمة، مع مراقبة الجداول الزمنية والنتائج الميدانية بدقة قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن نشر قوات برية أمريكية في إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أهداف حرب إيران الحرب في إيران نشر قوات برية أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المفتي يوضح حكم صيام مريض ألزهايمر: إذا شفاه الله ليس عليه قضاء
جنة الصائم

المفتي يوضح حكم صيام مريض ألزهايمر: إذا شفاه الله ليس عليه قضاء

عصام صاصا لـ رامز جلال: "أنا عمري ما كنت بلطجي"
دراما و تليفزيون

عصام صاصا لـ رامز جلال: "أنا عمري ما كنت بلطجي"
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
أخبار مصر

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
"أمريكي وإسرائيلي".. اشتباكات في العراق بعد إنزال جوي أجنبي
شئون عربية و دولية

"أمريكي وإسرائيلي".. اشتباكات في العراق بعد إنزال جوي أجنبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان