أكد البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن التوجه نحو إرسال قوات برية أمريكية في إيران لا يمثل جزءا من مخطط العملية العسكرية الجارية في الوقت الراهن، مشددا على أن التركيز الحالي ينصب على الأهداف الجوية والبحرية.

موقف نشر قوات برية في إيران

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن خيار إرسال قوات برية أمريكية في إيران مستبعد في هذه المرحلة من العملية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لن تسحب أي خيارات عسكرية نيابة عن الرئيس دونالد ترامب.

وأكدت ليفيت، أن ترامب يمتلك الحكمة في الاحتفاظ بكافة البدائل المتاحة دون استبعادها نهائيا.

وتتزامن تأكيدات البيت الأبيض، مع تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، الذي أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتوغل تدريجيا في الأراضي الإيرانية.

ومن جانبه، حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من أن العمليات العسكرية ضد طهران لا تزال في مراحلها المبكرة جدا.

أهداف العمليات دون قوات برية في إيران

أشار ليفيت، إلى أن تغيير النظام في طهران يعتبر نتيجة ثانوية للحرب وليس هدفها الأساسي المباشر.

وحددت ليفيت، 4 أهداف رئيسية للعملية تتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، وشل البرامج الصاروخية والنووية، وضمان عدم قدرة النظام على دعم الجماعات الوكيلة، مؤكدة أن تحقيق هذه النتائج لا يتطلب بالضرورة وجود قوات برية أمريكية في إيران بالوقت الحالي.

تصفية القادة وتجنب نشر قوات برية في إيران

واعتبرت ليفيت، أن تصفية القادة الإيرانيين أمر مرحب به من قبل الإدارة الأمريكية، لكنه لا يقع ضمن قائمة الأهداف الاستراتيجية الأربعة.

وشددت على رفض واشنطن بقاء طهران تحت قيادة نظام "إرهابي مارق"، موضحة أن أي نجاح في القضاء على العناصر الإرهابية يعد يوما سعيدا للشعب الأمريكي، دون أن يغير ذلك من خطة عدم إرسال قوات برية أمريكية في إيران" حاليا.

وذكرت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي يدرس ويناقش مع مستشاريه الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في المنطقة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن التركيز الأساسي للبيت الأبيض في هذه المرحلة هو ضمان النجاح السريع والفعال للعملية العسكرية القائمة، مع مراقبة الجداول الزمنية والنتائج الميدانية بدقة قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن نشر قوات برية أمريكية في إيران.