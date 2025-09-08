قصر في الهواء.. 10 صور تكشف تفاصيل طائرة كريستيانو رونالدو الفاخرة

كتبت- أسماء مرسي:

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، طائرة Bombardier Global Express 6500"، إحدى أكثر الطائرات الخاصة فخامة وتطورا في العالم.

وبلغت تكلفة النسخة المصممة خصيصا له حوالي 61 مليون جنيه إسترليني، ما يجعلها واحدة من أغلى الطائرات الخاصة، وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية.

مواصفات استثنائية لـ طائرة كريستيانو رونالدو:

1. قدرات طيران مذهلة

تتميز Global Express 6500 بإمكاناتها الخارقة في الطيران لمسافات طويلة تتجاوز 18 ساعة دون توقف.

مدى طيران يصل إلى 6600 ميل، ما يتيح السفر من هونج كونج إلى لندن، أو من الرياض إلى مانشستر بسهولة.

سرعة قصوى تبلغ 0.90 ماخ، بفضل محرك رولز رويس القوي.

تصميم الجناح المبتكر Smooth Flex Wing يمنح الطائرة ثباتا في الأجواء، ويقلل من تأثير الاضطرابات الجوية.

2. تصميم داخلي فاخر

الطائرة مصممة لتكون بمثابة "قصر طائر" بكل تفاصيلها، إذ تحتوي على مساحات مخصصة بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة والخصوصية خلال الرحلات الطويلة.

جناح الطاقم والمطبخ مزود بأجهزة فاخرة تشمل فرنا، ميكروويف، وآلة لصنع قهوة الإسبريسو، لتلبية مختلف الاحتياجات أثناء الطيران.

الحمام المشترك مصمم بأناقة ويضم مرآة كبيرة، طاولة زينة، ما يضمن تجربة استخدام مريحة وراقية.

خزانة الملابس الواسعة تتيح لرونالدو وجورجينا الحفاظ على أناقتهما طوال الرحلة، مع مساحة كافية لتخزين الملابس والإكسسوارات.

جناح المؤتمرات، يحتوي على طاولة قابلة لتعديل الارتفاع، بالإضافة إلى خزانة ملابس إضافية، ما يجعله مثاليا للاجتماعات أثناء السفر.

الجناح الخاص، يضم مقاعد "Nuage" المبتكرة بتقنية الجاذبية الصفرية التي توفر راحة فريدة، بالإضافة إلى، حمام داخلي فاخر، وخزانة أمتعة تمنح خصوصية تامة.

3. خدمات على أعلى مستوى

توفر الطائرة نظام ترفيه شامل يلبي احتياجات العائلة أثناء الرحلات الطويلة:

شاشات 4K UHD لمشاهدة الأفلام والمحتوى المفضل.

إنترنت عالي السرعة.

نظام صوتي لاسلكي يتيح بث الموسيقى في جميع أنحاء الطائرة.

منافذ شحن لاسلكي لضمان استمرار تشغيل الأجهزة الإلكترونية دون انقطاع.

4. الرفاهية

سواء كان الهدف من الرحلة عملا أو استجماما، تضمن طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة أقصى درجات الراحة والخصوصية والترف.