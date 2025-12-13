انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيها، مع بداية تعاملات اليوم 13-12-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3818 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4908 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5725 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6543 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 45800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65430 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203487 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 327150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4299 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) خلال تعاملات أمس الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.