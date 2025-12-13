فيديو ميني باص يسير عكس الاتجاه ويصطدم بسيارة بالتجمع.. الداخلية تتحرك

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "مينى باص" يسير عكس الاتجاه ويصطدم بسيارة أخرى بالقاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 9 نوفمبر الماضي، تبلغ قسم شرطة التجمع الأول من أحد قائدي سيارات الملاكي، بأنه فوجئ بسيارة "مينى باص" تسير عكس الاتجاه واصطدمت بسيارته من الأمام، ما أسفر عن تلفيات بالسيارتين.

وبسؤال السائق المتسبب في الحادث، تبين أنه لا يحمل أي تراخيص، واعترف بارتكاب الواقعة لإختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.