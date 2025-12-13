مباريات الأمس
"عليه الاعتراف بخطأه".. جيمي كاراجر ينتقد محمد صلاح مجددًا

كتب : هند عواد

11:50 ص 13/12/2025
وجه جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، انتقادًا جديدًا للدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، واتهمه بأنه "يفشل في فهم نفسية جماهير ليفربول المتعصبة".

وكان كاراجر، انتقد تصريحات محمد صلاح التي عبّر فيها عن استيائه من بقائه على مقاعد البدلاء، وقال إنه "تم التضحية به".

وكتب كاراجر في عموده بصحيفة "التليجراف": "إذا كان هدف محمد صلاح من تذمّره في اجتماع الفريق في إيلاند رود هو إضعاف سلوت، فعليه الآن أن يعترف بأن أفعاله الخاطئة كان لها تأثير معاكس".

وأضاف: "السبب الرئيسي وراء سوء تقدير صلاح هو فشله في فهم سيكولوجية قاعدة جماهير النادي المتعصبة بشكل كامل. في الاختيار بين مدرب فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعب كرة قدم فاز بالعديد من الألقاب، يفوز المدرب في كل مرة."

واختتم قائلًا: "بمجرد أن تحدث صلاح، تمامًا مثل المشجعين، لم يكن مسؤولو ليفربول ليدعموا اللاعب على حساب المدرب".

"قصص متفوتكش".. السقا يدعم صلاح.. ورأي كشافي برشلونة في لاعب الأهلي

مدرب بالاتحاد الإنجليزي لمصراوي: صلاح الشمس الساطعة في ليفربول.. وسلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح جيمي كاراجر ليفربول أرني سلوت

