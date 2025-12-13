أمطار وتقلبات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال فترات النهار أجواء دافئة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة، وهي معدلات قريبة من المتوسطات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن الأجواء تنقلب إلى باردة خلال فترات الليل، إذ تنخفض درجات الحرارة إلى 13 درجة على القاهرة، وتصل إلى 10 درجات على المدن الجديدة والمناطق المكشوفة.

وأشارت إلى وجود استقرار نسبي في الأحوال الجوية، مع تراجع فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أنها تظل محتملة على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من غد الأحد، تبدأ البلاد في التعرض لتقلبات جوية نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار مقارنة بالأيام الحالية.

ونصحت الدكتورة منار غانم، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الفترة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

