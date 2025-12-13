انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية



طرابلس- (د ب أ)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا فتح مراكز الاقتراع اليوم السبت لبدء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الثالثة.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان صحفي اليوم، أن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي عند الساعة السادسة مساءً، مشيرة إلى أن البلديات المستهدفة في المجموعة الثالثة هي بنغازي، وسلوق، وقمينس، والأبيار، وتوكرة، وطبرق، وقصر الجدي، وسبها، وسرت.

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانطلاق الاقتراع اليوم في البلديات التسع وذلك تماشياً مع دعوة مجلس الأمن إلى استئناف العمليات وتمكين التصويت في المناطق التي كانت قد عُلّقت فيها الإجراءات سابقاً.

وقالت البعثة، في بيان صحفي اليوم، إنها تشجع جميع الناخبين المؤهلين على المشاركة، بما يسهم في بناء إدارة محلية فعّالة وخاضعة للمساءلة، داعية السلطات المحلية إلى ضمان توفير الأمن اللازم لحماية العملية الانتخابية، واحترام إرادة الشعب الليبي احتراماً كاملاً.