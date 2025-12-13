ضبط المتهمين بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وضبط المتورطين في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تزعم العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

ووجه اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، بتكثيف الفحص والتحري حول الواقعة.

أسفرت أعمال الفحص والتحريات عن عدم صحة ما تم تداوله، حيث تبين أن حقيقة الواقعة تمثلت في العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية داخل مدخل أحد العقارات بشارع النحاس بدائرة القسم، دون وجود أي إصابات ظاهرية.

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار وإجراء التحريات اللازمة، تبيّن قيام شخص وسيدة منتقبة بإلقاء جثة الطفلة داخل العقار، ثم الفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة نتيجة علاقة غير شرعية.