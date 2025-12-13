تفحم بالكامل.. نشوب حريق في أتوبيس نقل ركاب بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد طريق سيدي سالم - كفر الشيخ، اليوم السبت، قبالة قرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، نشوب حريق في أتوبيس نقل ركاب.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب الحريق في الأتوبيس، الذي كان خاليًا من الركاب عدا سائقه، دون معرفة أسباب نشوب الحريق حتى الآن.

وانتقلت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالفحص تبين التهام النيران لمحتويات الأتوبيس، بينما لم يتعرض السائق لأي إصابات.

ويجري حاليًا أعمال الفحص الفني من قبل المختصين لتحديد أسباب الحريق، سواء كانت نتيجة ماس كهربائي أو غيره.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.