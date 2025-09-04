منذ قرون طويلة.. سر احتفال المصريين بالمولد النبوي

كتبت- نرمين ضيف الله:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا وفيديوهات توثق أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث ازدانت الشوارع بالزينة المضيئة، وتعالت المدائح النبوية وحلقات الذكر وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرح.

وتزامنًا مع ذكرى مولد النبي ﷺ، يخرج الآلاف في أنحاء العالم الإسلامي للتعبير عن محبتهم لرسول الله، عبر الزينة والمجسمات المضيئة، وشراء الحلوى التقليدية مثل “عروسة المولد” و”الحصان”.

ورغم الجدل القائم حول هذه المظاهر، فإنها أصبحت جزءًا أصيلًا من الثقافة الشعبية، ورمزًا للبهجة في هذه المناسبة.

أصل الاحتفال في مصر

أوضح محمد سعيد قنديل، مدرس التاريخ بمحافظة المنوفية، أن الاحتفال بالمولد من العادات المتوارثة عند المصريين، لكنه يرجع في أصله إلى العصر الفاطمي.

وبحسب الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين وخبير التراث والسياحة، فإن الفاطميين ابتكروا فكرة جعل يوم المولد عيدًا عامًا، حيث كانوا يقيمون حلقات الذكر في أماكن خاصة عُرفت بـ”الخانقاه” بجوار المساجد، يجتمع فيها المتعبدون وعابرو السبيل لترديد الأذكار وتناول الطعام مجانًا.

وأشار شاكر إلى أن هذه الاحتفالات لم تكن دينية فقط، بل حملت أيضًا بُعدًا سياسيًا؛ إذ كان بعض الحكام يستغلونها للتقرب من الشعب عبر توزيع الطعام والحلوى، خاصة في فترات ضعف نفوذهم.

تطور العادات عبر العصور

مع مرور الزمن، تحوّل دور “الخانقاه” من أماكن للعلم والعبادة إلى مراكز للأنشطة الصوفية، خصوصًا في العصر العثماني، حيث ارتبطت الاحتفالات بالدروشة والرقصات والأزياء الخاصة، أبرزها اللون الأبيض رمز النقاء، والأخضر رمز الروحانية والارتباط بالجنة.

