فيديو غريب – خلاف بين رئيس شركة وموظف ينتهي بتصرف غير متوقع.. ماذا حدث؟

كتب – سيد متولي

ألقى حقي ألكان، الرئيس التنفيذي لشركة شيفت ديليت التركية لأخبار التكنولوجيا، أصيص زهور مملوءًا بالحصى على موظفه أثناء شجار.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة المروعة، وانتشر الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بمتابعة واسعة، بحسب موقع ndtv.

وبحسب ما ورد، فالأزمة بين ألكان والموظف، الذي عرف باسم ساميت يانكوفيتش، بدأت بسبب خلاف حول المحتوى المراد نشره، ويبدو أن لكليهما آراء مختلفة.

في أعقاب ذلك، أعرب ألكان عن ندمه على تصرفاته، معترفا بضغط بيئة العمل المزدحمة، ووعد بتحسين إدارتها لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.

من جانبه، حصل يانكوفيتش على تقرير طبي، وهو بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس التنفيذي.

وقال يانكوفيتش في منشور على موقع إكس: "لقد بذل جهدًا كبيرًا في سبيلي، وبالمثل، قدمت مساهمة كبيرة للمؤسسة، ومع ذلك، إذا هاجمتَ من تسميه أخاك أمام الناس بعد أربع سنوات، فستكون هناك عواقب بطبيعة الحال، بصفتي شخصا يخدم هذه المؤسسة حتى في ساعات متأخرة من الليل، لم أستحق هذا".

وتابع: "حصلت على تقرير طبي بالاعتداء/ الإجراءات في المحكمة، أود التأكيد على أنني سأواصل مسيرتي بعد هذه العملية، مهما حدث، لكل عصر رجاله، لا شك أن الأمور ستسير على ما يرام".

وواصل: "بما أن القضية قيد النظر القضائي حاليًا، فلا يمكنني مشاركة الكثير، مع ذلك، يجدر بي قراءتها حتى النهاية، لم أحصل على أي أجر عن ساعات العمل الإضافية التي عملت بها على مدار أربع سنوات، حتى أنا وأصدقائي، قبل أيام قليلة، أُلغيت الزيادة التي مُنحت لي، ولن أتطرق حتى إلى مسألة التنمر".

وقال ألكان إنه قدم الفيديو للمحققين وسيعمل على ضمان بيئة عمل أكثر سلمية لفريق العمل.

ونشرت "وكالة أنباء بيانيت" البيان الكامل لحقي ألكان:

"النشر عمل شاق، وخاصةً النشر الرقمي، تتدفق المعلومات بسرعة كبيرة، ومتابعونا لديهم توقعات عالية، ولدينا منصات متعددة للنشر عليها، يبذل فريقنا المزدحم جهودًا جبارة يوميًا لإنتاج مقاطع فيديو تثقيفية.

كما هو الحال في الطب أو الشرطة، فإن النشر خدمة مستمرة على مدار الساعة، وبصفتي شخصًا يمارس هذه المهنة منذ عشرين عامًا، ويعمل مع حوالي أربعين شخصًا، فقد مررت بأوقاتٍ سعيدة، وأخرى حزينة، مثل تلك التي نراها اليوم.

كان لديّ وأخي ساميت، الذي قدّم مساهمات عظيمة لمجلتنا لمدة أربع سنوات منذ أن جاء أولاً، جدال حول المحتوى الذي يجب نشره، ووصل هذا الجدال إلى حدّ أصبحنا فيه غير مرغوب في بعضنا البعض.

خلال الجدال، فقدت السيطرة على أعصابي ورميت ساق زهرة كنت أحملها على مكتبه، فأصابته.،لحسن الحظ، لم يُصب بأذى، كما زودت أفراد الأمن بصور الحادثة قبل وقوعها وبعده، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة من داخل المكتب.

لقد كان من المحزن بالنسبة لنا جميعًا أن أكون أنا وساميت على علاقة أخوية طوال حياتنا العملية وأن الأمر وصل إلى هذه النقطة.

أعتذر لأخي ساميت ولكم جميعًا عن هذا الموقف، سأبذل قصارى جهدي للتخفيف من ضغط عملنا المزدحم وضمان قدرة زملائي على إنتاج محتوى في بيئة أكثر هدوءًا، أنا شخص يشارككم كل لحظة، لذا أردتُ مشاركة هذا معكم"

Bunun hesabını vereceksin. O kamera kayıtlarını silersen adam değilsin. 7/24 telefonuna senkron olduğunu biliyorum. pic.twitter.com/5jqbjNNrhI — Samet Jankovic (@jankovicsamet) August 29, 2025

